Кузьмоловчанка Елизавета Ботова стала мастером спорта

Радостная новость пришла во Всеволожский район, правда, с некоторым опозданием. Жительнице поселка Кузьмоловский Елизавете Ботовой присвоили звание «Мастер спорта». Соответствующий документ в Министерстве спорта был подписан 30 апреля, но в связи с коронавирусом сообщения на некоторое время задерживаются.

Елизавета Ботова – представитель спортивной династии. Когда-то, много лет назад, ее мама – Татьяна Хацко – занималась спортивным ориентированием. Теперь Татьяна стала многодетной мамой, и все трое ее детей тоже занимаются спортивным ориентированием. Старшим дочкам – Елизавете и Анастасии – по 18 лет. Они близнецы. И обе уже выполнили нормативы мастеров спорта. Елизавета – еще в 2019 году на первенстве России по спортивному ориентированию. Но в Министерстве спорта к присуждению звания относятся серьезно, документы рассматриваются долго и тщательно. И подтверждение пришло только сейчас – в мае 2020 года. Ее сестра – Анастасия Ботова – выполнила норматив тоже в 2019 году, но позже. Так что она ждет подтверждения звания. В семье есть еще мальчик одиннадцати лет. Он недавно начал заниматься этим видом спорта, и победы у него впереди. Все трое – воспитанники тренера Александра Шеина.

Наши ориентировщики – настоящие молодцы! В одном только поселке Кузьмоловский вместе с сестрами Ботовыми сейчас насчитывается 20 мастеров спорта по спортивному ориентированию. И это – хороший подарок к юбилею, ибо своих первых воспитанников секция по спортивному ориентированию в поселке Кузьмоловский приняла осенью 1975 года. Значит, кузьмоловскому ориентированию в этом году исполнится 45 лет. Правда, в последние несколько лет кузьмоловская секция вместе со всеволожскими «Белыми ночами» переросла в отделение по спортивному ориентированию Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва. Мастер спорта Елизавета Ботова теперь будет представлять эту школу на всероссийских и международных соревнованиях.

Людмила Однобокова