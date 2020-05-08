За мужество при спасении человека награждены трое кузьмоловских ребят

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский 8 мая вручил благодарственные письма и подарки молодым ребятам из Кузьмоловского поселения, проявившим мужество на пожаре.

29 апреля, ночью, на улице Спортивная, 5 загорелась квартира. Никита Донецкий, Артем Журавский и Дмитрий Гордиенко буквально на руках вынесли на улицу пожилого человека, разбудили соседей.

Андрей Низовский заметил, что «в каждом поколении есть люди, способные на поступок, на принятие ответственных решений. И именно такие люди изменяют жизнь», а также поблагодарил родителей и учителей, воспитавших настоящих мужчин.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»