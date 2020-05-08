Дорожники преградили подъезды к гипермаркету «Лента» во Всеволожске

Сегодня, 8 мая, КамАЗы Пригородного ДРСУ № 1 закрыли подъезды к гипермаркету в микрорайоне Южный Всеволожска. Ранее администрация магазина не выполнила предписание «Ленавтодора» поставить рядом светофор для пешеходного перехода, проигнорировав решение областных дорожников.

Согласно техническим условиям, хозяин участка, на котором расположен гипермаркет, получал технические условия от ГКУ «Ленавтодор» на обустройство безопасного примыкания к Колтушскому шоссе. Кроме того, владелец для обеспечения безопасности пешеходов должен был установить на загруженной магистрали светофорный пост. Предписание дорожников убрать несогласованный съезд не было исполнено.

Сейчас парковка закрыта, дорожники только выпускают выезжающий транспорт. Кроме того, доступ пешеходов к гипермаркету ограничен. Если администрация не станет соблюдать требования к безопасности дорожного движения, возможна ликвидация всех незаконных съездов к «Ленте».

Отметим, что гипермаркет «Лента» не раз игнорировал свои обязательства во Всеволожском районе. Похожий случай был зарегистрирован два года назад в Буграх. После превентивных мер руководство магазина привело в порядок полосы для разгона и торможения машин, а также помогло расширить перекресток Шоссейной улицы и дороги в Мурино вдоль КАДа.

Ирэн Овсепян