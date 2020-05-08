Губернатор официально открыл во Всеволожске новый музейный комплекс «Дом авиаторов»

Торжественная церемония открытия музейного комплекса на Дороге жизни, приуроченная к 75-летию Великой Победы, состоялась сегодня, 8 мая. В ней принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– Музей должен быть именно таким – живым, где можно все пощупать и потрогать, – сказал глава 47-го региона. – Всеволожск – это город, через который проходила Дорога жизни, и создание мемориального комплекса «Дом авиаторов» еще раз напомнит гостям и посетителям об этом. Именно здесь находились госпиталь и военные части, которые защищали небо над Ленинградом. Хотелось, чтобы появился настоящий боевой самолет времен Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, мы не смогли его найти и собрали нынешний экспонат из остатков техники со всех регионов России. Очень рад, что музей открылся накануне 9 Мая. Это событие подтверждает, что культурно-историческая жизнь в регионе продолжается.

Отметим, что идея реализации данного проекта появилась после поручения Президента России Владимира Путина привести в порядок памятники на Дороге жизни. Администрацией региона была проделана большая работа по реставрации и восстановлению мемориалов. Но, как потом выяснилось, без внимания остался еще один интересный объект – старая сыроварня барона Фредерикса, где во время Великой Отечественной войны находился дом отдыха авиаторов. Летчики первого минно-торпедного авиаполка ВВС Балтийского флота под командованием Евгения Преображенского еще в самом начале войны осуществили первый авианалет на Берлин.

Предполагалось, что здесь будет статичная выставка-экспозиция, но потом было принято решение построить музейный комплекс. Сегодня в экспозиции музея числятся макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной экипировке, интерактивные карты боевых действий, элементы военного быта. Посетители смогут побывать в интерактивной кабине самолета и совершить полет над Дорогой жизни, услышать голоса защитников неба, совершить воздушный бой через мобильное приложение.

В интерактивной картотеке собраны биографические данные обо всех летчиках и членах экипажа, защищавших Дорогу жизни и поддерживающих войска Ленинградского фронта. В планах – создание интерактивной инсталляции, куда будут включены имена всех летчиков Великой Отечественной войны. Благодаря современным интерактивным площадкам музей станет излюбленным местом молодежи, а после его открытия во Всеволожске появится место, где о подвиге авиаторов будут помнить постоянно.

Ирэн Овсепян

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО