Свердловские ветераны получают солдатские вещмешки с подарками

Накануне юбилея Великой Победы администрация Свердловского городского поселения вручает ветеранам Великой Отечественной войны, а также ветеранам локальных войн, проживающим в этом муниципальном образовании, подарки с поздравлениями и со словами благодарности за их мужество.

Подарки упакованы в солдатские вещмешки с гербом поселения. Упаковки получились не только символичными, но и крепкими, что немаловажно: набор весит 10 килограммов. Вручают подарки ветеранам представители администрации.

Фото группы «Администрации Свердловского поселения» в соцсети «ВКонтакте»