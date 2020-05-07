Ремонт на Дороге жизни завершили досрочно

Участок региональной трассы Санкт-Петербург – Морье на Дороге жизни отремонтировали меньше чем за месяц. Первый в этом сезоне объект, который осуществлялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сдан сегодня, 7 мая. В свою очередь специалисты лаборатории взяли пробы керна, чтобы изучить его состав.

– На восстановление участка было потрачено 326 миллионов рублей, – сообщил заместитель директора ГКУ «Ленавтодор» Илья Банников. – Контракт был заключен в декабре прошлого года. За это время дорогу привели в порядок: заменили асфальтовое покрытие и барьерные ограждения, произвели ремонт тротуаров, нанесли разметку. Планировалось, что дорогу отремонтируем к началу августа, однако получилось сократить сроки. Режим самоизоляции уменьшил транспортный поток, а хорошая погода только ускорила процесс восстановления участка. Мы очень старались выполнить работу быстрее, чтобы внести свой вклад в празднование 75-летия Великой Победы.

По словам Ильи Банникова, межремонтный срок эксплуатации дороги составляет 12 лет. Восстанавливали участок методом объемного проектирования по технологии «Супервейв».

– Данный высокотехнологичный и долговечный метод уже был применен в прошлом году на участке дороги в Парголово, – отметил заместитель директора ГКУ «Ленавтодор». – Это обеспечивает не только долговечность, но и снижает колейность дороги. Подбор асфальтовой смеси проводится с учетом интенсивности движения и климатических особенностей. Кроме того, в рамках проекта заключен государственный контракт на расчистку полосы отвода. Его сумма составляет 16 миллионов рублей. Работы велись для обеспечения безопасности всех участников движения: автомобилистов и пешеходов. Расчистив полосу отвода, можно избежать застоя воды в основании дороги, а водители будут лучше видеть опасные повороты, которым мешают деревья и кусты, растущие в кюветах.

– Для того чтобы проверить качество ремонта дороги в первую очередь изучим толщину покрытия, – рассказал после отбора керна начальник лаборатории «Ленавтодора» Антон Козлов. – Затем оценим вулканические свойства бетона, проверив, соответствует ли он технической документации и условиям проекта. Физико-механические испытания проводятся в лаборатории на современном оборудовании.

Ирэн Овсепян

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