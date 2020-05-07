Продолжается работа по газификации Заневского поселения

В соответствии с программой «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение», здесь продолжается работа по газификации населенных пунктов.

Силами местного муниципалитета уже установлены распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления в деревнях Хирвости и Суоранда, а также в Янино-2 общей протяженностью более шести километров.

При условии софинансирования комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, строительство части распределительного газопровода поселке Янино-1 и установка коммуникаций подводящего газопровода в деревне Новосергиевка могут начаться в нынешнем году.

Также в бюджете поселения предусмотрены средства на газификацию поселка при железнодорожной станции Мяглово. На следующий год запланирована разработка проекта газопровода и проектно-сметной документации, начать строительство предполагается в 2022 году.

Подготовила Светлана Завадская