Всеволожский район отметит День Победы онлайн-акциями, флешмобом и другими мероприятиями

Главным событиям празднования 75-летия Великой Победы станет «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

Кроме того, можно будет увидеть в социальных сетях трансляцию с Юбилейной площади во Всеволожске, через которую растянулся огромный 100-метровый баннер с многочисленными фотографиями участников Великой Отечественной войны. Под каждым снимком – краткая биография солдата. Инициаторы проекта назвали баннер «Стеной Героев». Мероприятие будет сопровождаться трансляцией Парада Победы, фильмом о героях войны из Всеволожского района, их воспоминаниями, показом роликов «Скажем спасибо!» и флешмобом.

– С сегодняшнего дня волонтеры в рамках акции «Мы вместе» начали разносить подарки ветеранам, – рассказывает начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям районной администрации Яна Сахацкая. – Хотелось бы поблагодарить всех добровольцев, которые активно участвуют в мероприятиях. С привлечением молодежного актива Всеволожского района в режиме онлайн проводятся мастер-классы «Брошь ко Дню Победы», «Открытка ветерану». Планируется видеотрансляция информационных программ «Дневник Тани Савичевой» и «Как носить Георгиевскую ленточку». Но это лишь небольшая доля мероприятий, которые мы проводим для молодежи. Район участвует и во всероссийских мероприятиях «Стихи Победы», «75 слов о Победе», «Свеча памяти».

По словам Яны Сахацкой, во Всеволожском районе проживают 136 участников Великой Отечественной войны.

– Сегодня отдел запускает акцию «Окно Победы», – продолжает Сахацкая. – Помимо этого, стараемся подключить больше ребят к участию в областном конкурсе «Песни Победы». Совместно с молодежным клубом «Альфа» мы готовим сюрприз для ветеранов и жителей Всеволожского района, который все увидят 9 Мая. В районе продолжаются работы по наведению порядка возле памятников и мемориалов. Поселения района активно и самостоятельно занимаются уборкой. Например, в Куйвозовском поселении работы провели возле «Лемболовской твердыни».

– В рамках подготовки к знаменательной дате мы строим «Парк 75-летия Победы», – рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Роман Панфилов. – За это время привели в порядок все братские захоронения, украсили город Всеволожск флагами, только посадку деревьев из-за эпидемиологической ситуации перенесли на конец июня. Благоустройство мемориалов не кратковременная акция, мы постоянно следим за состоянием памятников, проводим работы по их текущему ремонту, убираем территорию. Хотел бы поздравить всех ветеранов с наступающим праздником и поблагодарить их за вклад в Великую Победу.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива