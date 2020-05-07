Всеволожские радиолюбители стали участниками «Мемориала Победы 75»

Международная акция проводится Союзом радиолюбителей России совместно с журналом «Радио» в ознаменование Великой Победы, в память о защитниках Родины, в знак глубокого уважения и благодарности за их вклад в Победу над фашизмом.

Торжественно открыли Мемориал 2 мая в 9 часов утра радиостанция RP75L (Санкт-Петербург) на частоте 7,075 МГЦ и радиостанция RP75P (Тюмень) на частоте 14,175 МГц. Открытие включало в себя обращение Оргкомитета Мемориала к его участникам и минуту молчания.

Завершится Мемориал «Вахтой Памяти» и встречей Городов-Героев и Городов воинской славы 9 Мая в 9 часов на тех же радиостанциях и тех же частотах, что и открытие.

В акции участвуют радиолюбители всего мира, России, стран СНГ. В условиях самоизоляции количество участников многократно возросло. Радиолюбители Всеволожского района и Ленинградской области тоже активно откликнулись на призыв присоединиться к «Мемориалу Победы 75». Участники по итогам выполненной программы получат дипломы.