Полковой музей в Керро получил необычный подарок

4 мая в инженерно-саперном полку, который базируется возле поселка Керро Всеволожского района, произошло важное событие. Поисковики из отряда «Линия фронта» преподнесли ему безвозмездный дар. Вручение происходило в торжественной обстановке.

Поисковый отряд «Линия фронта» является любительским объединением на базе СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец». Начиная с 2007 года, это отряд участвует в поисковых работах, в том числе – на Синявинских высотах. Сделанный своими руками экспонат поисковики так и назвали: «Бои на Синявинских высотах». Это – инсталляция, составленная из предметов, найденных на местах раскопок вблизи поселка Синявино. В основе инсталляции – макет холма в миниатюре (земля для этого макета взята с Синявинских высот).

«Холм» с одной стороны обнесен немецкой колючей проволокой, а на его вершине лежат солдатская каска, малая саперная лопатка, фрагмент пистолета-пулемета Шпагина и 50-миллиметровая советская мина.

Появление саперной лопатки в инсталляции не случайно. В штурме Синявинских высот решающее значение сыграли именно инженерные войска. Об этом подробно писал генерал-лейтенант инженерных войск СССР Б.В. Бычевский. В своей книге «Город-фронт» он обращает особое внимание на бой за «Чертову высоту». Это – одна из доминирующих Синявинских высот, которую в 1942 году никак не могла захватить пехота. А потом эту высоту с боем взяли саперы.

В инженерно-саперном полку, который базируется вблизи поселка Керро, есть полковой музей. В нем собраны экспонаты, которые рассказывают о том, какую роль в нашей истории сыграли инженерные войска. Здесь представлены: советско-финская и Великая Отечественная война, и даже – недавняя война в Сирии. Посетителями музея являются военнослужащие и солдаты-срочники, и это имеет для них большое воспитательное значение. Экспозиция постоянно пополняется. И вот, накануне празднования 75-летия Великой Победы, макет «Бои на Синявинских высотах» занял в музее почетное место.

Людмила Однобокова

Фото Ярослава Дворцова