ОНФ спешит на помощь

Члены отделения «Молодежка» организации «Общероссийский народный фронт» считают своим призванием помощь людям. Еще до того, как мир захлестнула пандемия коронавируса, они оказывали адресную помощь тем, кто в ней нуждается.

Чаще всего к ним обращаются пожилые люди. С началом эпидемии нуждающихся в поддержке стало еще больше. Отделения ОНФ существуют по всей стране. Не стала исключением и Ленинградская область. Волонтерскую деятельность осуществляют члены отделения «Молодежка». Именно они помогают пожилым по хозяйству, а также доставляют продукты питания. Сейчас они привозят провизию не только бабушкам и дедушкам, но и многодетным семьям, и лицам с иммунодефицитом. Последние также находятся в группе риска заражения коронавирусной инфекцией.

Координатор «Молодежки» в Ленинградской области Сергей Иващенко рассказывает, что продуктовые наборы бесплатно предоставляют благотворительные организации. Однако бывает и такое, что желающих пожертвовать продукты в данный момент нет. В этом случае активистам приходится самим искать выход из положения. Недавно, например, они решили стать донорами крови, а заработанные деньги потратили на продукты для нуждающихся. Сергей отмечает, что в организации нет официального членства, ее участникам не выдаются книжки волонтера. Он считает, что юношей и девушек объединяет, прежде всего, желание изменить мир к лучшему. «Молодежка» ОНФ насчитывает около 150-ти активистов по всей Ленинградской области, около 10-ти из них живут во Всеволожске.

Уже более тридцати дней Сергей работает без выходных. Он принимает и обрабатывает заявки, которые поступают на горячую линию, координирует деятельность подопечных, оказывает адресную помощь. Около месяца назад молодые люди узнали о бабушке и дедушке из Всеволожска, которые живут в частном секторе. Их родственники переехали за границу, поэтому помочь сейчас не могут. После первого визита к пенсионерам было решено взять над ними шефство. За прошедший месяц активисты успели нанести визит уже несколько раз. Они привезли древесину и накололи дрова, провели уборку на участке, соорудили парник, вскопали огород. В будущем планируется построить летний душ.

Екатерина Королева

Фото предоставлено «Молодежкой» ОНФ ЛО