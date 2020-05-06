Историю школьных музеев издал районный Дворец творчества

Настоящий подарок для всех людей, неравнодушных к истории и краеведению Всеволожского района, вышел из печати – сборник о школьных музеях «Сохраняя память на века», посвященный 75-летию Великой Победы.

В него вошла вся информация о 24-х музеях нашего района, которая известна на сегодняшний день. Над сборником работали руководители музеев вместе с сотрудниками Дворца детского (юношеского) творчества. В итоге получилась целая книга на 220 страниц, которая содержит около 600 фотографий.

Современные экспозиции, интерьеры, экспонаты фотографировал побывавший в каждом музее Антон Ляпин. Он же делал портреты руководителей музеев. Часть фотографий была взята из архивов. На архивных снимках – мероприятия, которые проводили музеи в прошлые годы, а так же люди, стоящие у истоков зарождения музейного движения.

Сборник, напечатанный тиражом в тысячу экземпляров, будет передан во все школьные библиотеки и музеи района. Но главное – его получат ветераны Великой Отечественной войны.

Работа над изданием велась почти полгода. Директор ДДЮТ Александр Тихонович Моржинский с самого начала поставил перед своими сотрудниками важную задачу: книга должна правдиво отражать всю деятельность тех людей, благодаря которым школьные музеи не просто живы до сих пор, но многие из них продолжают развиваться.

В период работы над книгой сотрудники дворца нашли немало интересных фактов, которые описаны в вводной статье к сборнику. Читателю предоставлена возможность из первых уст узнать, как начиналось музейное движение в районе. Об этом рассказывают именно те люди, которые принимали в этом активное участие. Автор статьи Ирина Шестерикова преподносит историю развития музеев, начиная с 1966 года по сегодняшний день.

Вся информация тщательно проверена сотрудниками Дворца Еленой Петровной Сидоровой, Татьяной Дмитриевной Чернышовой, Светланой Петровной Захаровой. Оформил книгу дизайнер Антон Крупнов. Ознакомиться с электронной версией книги можно по ссылке.

Федор Серебряков

Фото Антона Ляпина