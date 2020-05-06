В мае во Всеволожском районе пройдет проверка строек

Комитетом Госстройнадзора областного правительства опубликован список объектов, где в майские праздники будут проведены итоговые проверки.

Во Всеволожском районе 7 мая проверяющие посетят объект со сложным названием «Многоэтажные жилые дома с пристроенным дошкольным образовательным учреждением, 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства», расположенный в Буграх. В этот же день на улице Северной во Всеволожске будет проинспектирована сдача многоквартирного жилого дома. Днем позже, 8 мая специалисты проведут проверку сдачи жилых домов со встроенными помещениями в поселке Янино-1 компанией «КВС-Девелопмент».

Подготовила Светлана Завадская