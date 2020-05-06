В магазины – только в защитных масках!

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем официальном Instagram-аккаунте сообщил о том, что в семи районах региона будет введено правило о необходимости носить защитные маски в местах скопления людей, главным образом, в магазинах и на общественном транспорте.

В этом неблагополучном списке оказался и Всеволожский район, где эпидситуация лучше не становится, о чем свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 мая. По количеству заболевших лидирует Всеволожск (72 человека). В других городах районного подчинения ситуация такая: Мурино – 45, Кудрово – 42, Сертолово – 23.