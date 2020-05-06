Время профилактических бесед с нарушителями закончилось

В населенных пунктах Всеволожского района, прилегающих к Санкт-Петербургу, выявлены новые факты организации несанкционированных свалок. Всеволожский экологический патруль в ходе ежедневных рейдов продолжает работу по пресечению нарушений в области природоохранного законодательства. Чаще всего городской мусор свозят в поселки Янино и Колтуши.

Так, на днях были задержаны груженые мусоровозы прямо на территории природного памятника «Колтушские высоты». Поразительно, но в путевых листах, оформленных по всем правилам, стоят отметки отделов по благоустройству Красногвардейского и Невского районов Санкт-Петербурга.

«С такими фактами мириться мы не будем!!! И тщательно разберемся в действиях руководителей и должностных лиц, невзирая на чины и авторитет, – написал в своем паблике «ВКонтакте» глава районной администрации Андрей Низовский. – Время профилактических бесед закончилось: арестовывается техника, готовятся документы для передачи в силовые ведомства и обращения в суд. Любые организации и ответственные лица будут нести предусмотренную законом ответственность!».

Подготовила Светлана Завадская