Церковь помогает нуждающимся всегда, а в период эпидемии – особенно

Во Всеволожском районе ситуация с распространением коронавируса весьма непростая. Многие наши граждане находятся в режиме самоизоляции. И тем не менее, люди остаются людьми, и по возможности помогают друг другу. Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии РПЦ, настоятель храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, протоиерей Роман Гуцу.

– Известно, что и вы лично, и клирики, и прихожане храма оказывают помощь людям во время пандемии.

– Начну с того, что поздравлю всех с Великим праздником Пасхи Христовой. Сорок дней мы все будем праздновать Воскресение Христово.

Что же касается, собственно, вашего вопроса – разве дело в пандемии? Любовь к ближнему – это краеугольный камень Православной веры.

Я понимаю, что во время самоограничения люди переживают нелегкие времена, и потому на страницах любимой газеты готов рассказать о миссии, которую несет наш храм.

В продолжение двух лет, каждый день, в 14.00, в помещении, расположенном на прилегающей к храму территории, мы кормим всех обездоленных людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы осуществляем эту миссию совместно с известным благотворителем нашего района Ильей Еременко.

Отмечу, что с февраля текущего года этот проект осуществляется также и с помощью администрации Всеволожского района.

Также уже год на прихрамовой территории мы принимаем от прихожан и жителей Всеволожска одежду и обувь и раздаем нуждающимся.

В приходе есть женщина-волонтер, которая несет послушание по сортировке приношений.

Невостребованная одежда передается нашим автотранспортным предприятиям в виде ветоши.

В приходе вот уже десять лет в воскресные дни после Литургии раздается чай с пирожками (400–500 штук единовременно) как милостыня в память усопших. Это древнейшая традиция, которую мы чтим.

Перед праздником Пасхи по личной инициативе главы администрации района Андрея Низовского в наш храм через комитет социальной защиты были переданы 200 продуктовых наборов, которые раздали нуждающимся. Наша приходская молодежь развозила эти наборы на личном транспорте немощным, лишенным средств и находящимся в строгой изоляции людям.

Мы также окормляем дома престарелых в Романовке и Ириновке, а также наш всеволожский «Мультицентр».

Что еще можно было бы сказать о социальном служении храма… К примеру, мы передали в начале карантина в нашу Центральную районную больницу 1000 защитных масок, пожертвованных храму предпринимателем Георгием Шутовым.

Также в праздник Крещения Господня мы раздали прихожанам 30 тонн святой воды, которую привезли из природных источников и освятили. Любой желающий может в настоящее время прийти в храм и взять ее.

Но главная наша задача – духовное служение людям!

– Близится великий праздник 75-летия Победы…

– Наш священный долг– молиться о павших на поле брани, во время блокады и о ветеранах, скончавшихся от ран. Мы отслужим после Литургии панихиду по ним 9 Мая. Вечная им память!

Беседовал Владимир Шемшученко