С рогами наперевес: лоси продолжают весеннюю миграцию

24 апреля мы публиковали на сайте газеты «Всеволожские вести» заметку «Лоси вышли на тропу», в которой предупреждали жителей нашего района о том, что в этом году природа активизировалась раньше времени, и лоси на две недели раньше времени начали весенние миграции. И вот вчера жительница Всеволожского района Екатерина Соломаха прислала в нашу редакцию фотографии. Они сделаны из окна машины, когда автомобиль проезжал возле поселка Матокса.

Два лося переходили дорогу. Причем, прежде чем выйти на трассу, один из них, как аккуратный пешеход, повернул голову влево – посмотрел, потом повернул голову вправо. Потом лоси пересекли трассу и поспешили куда-то дальше, к Ладожскому озеру. Вот такие красавцы могут проживать в нашем районе!

В разговоре про оживающую природу хочется еще раз напомнить, что не только лоси, но и клещи проснулись раньше времени. В этом году опасных насекомых намного больше, чем раньше. В Ленинградской области на сегодня 215 укушенных, из них – 76 детей. Поэтому напоминаем, что постановлением Правительства Ленинградской области от 30 марта 2020 года № 165 посещение лесов запрещается.

Будьте осторожны на дорогах, не ходите в лес и не подвергайте опасности заражения себя и других людей.

Людмила Однобокова