Сотрудники МФЦ из 19 регионов России поблагодарили ветеранов за победу стихами

Многофункциональные центры «Мои документы» Ленинградской области присоединились к Всероссийской акции. В рамках вахты памяти сотрудники МФЦ прочитали стихотворение Сергея Михалкова «После Победы». Мероприятие посвящено 75-летию знаменательной даты.

Как сообщили в пресс-службе МФЦ «Мои документы» Ленинградской области, ознакомиться с видео можно на официальных страницах, а также в соцсетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники» и «Инстаграм».

– Данная акция – это дань памяти Великой Победе, – отметил директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов. – Необходимо рассказать будущему поколению о событиях той страшной войны. К сожалению, из-за эпидемиологической ситуации в этом году многие мероприятия не пройдут в полном масштабе. Однако коллектив МФЦ не может остаться в стороне от празднования столь важной даты.

Отметим, что уже три года, как многофункциональные центры помогают регистрировать истории героев в «Бессмертном полку». Кроме того, в начале нынешнего года МФЦ совместно с Ленинградским областным архивом запустили услугу «Живая память Победы в семейных архивах». Также в филиалах открылись выставки, посвященные 75-летию Великой Победы. После снятия ограничительного режима с экспозицией может ознакомиться каждый житель региона.

Ирэн Овсепян