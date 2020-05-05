Сбербанк начал доставку ветеранам домой единовременных выплат к 75-летию Победы

В преддверии юбилея Победы Сбербанк организует доставку на дом ветеранам Великой Отечественной войны (включая инвалидов войны, несовершеннолетних узников концлагерей) и труженикам тыла пенсий и единовременных выплат в размере 75 тыс. или 50 тыс. рублей, начисленных на их счета в Сбербанке в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина.

К клиентам, пожелавшим заказать доставку наличных на домашний адрес, приезжают сотрудники Сбербанка в сопровождении охраны. Они строго соблюдают все требования по использованию средств индивидуальной защиты в период пандемии.

Чтобы воспользоваться услугой, клиент может обратиться на специально выделенную линию Сбербанка по телефону 8 800 555-56-74. Возможность получить деньги с доставкой домой есть у жителей более чем 350 городов России.

Если у пенсионера есть банковская карта, на которую приходят выплаты, то ею можно воспользоваться для оплаты товаров и услуг или снять деньги в любом ближайшем терминале.