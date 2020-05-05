«Непобедимые»: стихи всеволожских поэтов издали к юбилею Победы

В честь 75-летия Победы нашей страны в Великой Отечественной войне во Всеволожском районе был издан сборник стихотворений «Непобедимые», в который вошли стихи 39 местных поэтов, блокадников, узников концентрационных лагерей и тружеников тыла. Наступит день, и 3500 экземпляров этой книги поступят в наши библиотеки, будут вручены ветеранам и авторам. Сегодня мы публикуем несколько стихотворений из нового сборника.

Анатолий Голев (п. Романовка)

ОПОЛЧЕНЦЫ

Шли на войну они не ради славы,

Лишь только ради жизни на земле.

На их могилах обелиски, травы,

Цветы склоняют головы к земле.

И шли они в народном ополчении

От заводских ворот в кромешный ад.

Ведь лютый враг, он был не в отдалении,

Уже бомбил Москву и Ленинград.

Я перед теми, кто с врагами дрался

И пал в бою в тяжелый грозный час,

Пожизненно в святом долгу остался

За то, что жив и праздную сейчас.

Я перед ними голову склоняю,

Во мне тревожно метроном стучит,

Покуда пушки снова не смолкают,

Минувших дней не в силах позабыть.

Олег Мохов (п. Рахья)

ВЕЧЕР 9 МАЯ

Памяти отца Мохова Александра

Григорьевича, офицера-танкиста

Давай сегодня выпьем водки,

Как на Руси заведено, –

Закусим луком и селедкой

России горькое вино.

Помянем тех, кого не знаем, –

Кто лег на Волге, у Карпат…

Кто в сорок пятом, мирным маем,

Уже не мог надеть наград.

За нашу трудную Победу,

За самый главный день страны…

Давай сегодня выпьем водки –

За окончание войны!

Светлана Московская (п. Невская Дубровка)

ЛЕСНАЯ БАЛЛАДА

Мы однажды с другом за грибами

Проходили тропочкой лесной,

В чаще, где окопы с блиндажами,

Елки там растут сплошной стеной.

За Дубровкой лес послевоенный,

Здесь бои жестокие прошли…

Углубляясь в чащу постепенно,

С другом мы чудесный гриб нашли:

На полянке ель лучами света

Солнечного вся озарена,

В каску воина стволом продета,

Кроной, как плащом, окружена.

Словно воин в тишине поднялся

Над могилой, скрытою своей,

Ели ствол сквозь каску пробивался,

Приподняв ее на рост ветвей.

Жизнеутверждающая сила,

Словно гриб, пробившийся на свет,

Памятник погибшим водрузила –

У природы позабытых нет…

В лес приходят новые ребята,

Пусть они поверят чудесам:

Памятник погибшему солдату

Дерево возносит к небесам.

Людмила Рожкова (пос. им. Морозова)

МАЙСКИЙ ВАЛЬС

Играют вальс сентиментальный

Над морем в парке в майский день.

Поют с оркестром ветераны,

Кружат в пилотках набекрень.

Победный день и долгожданный.

И внове все, как той весной,

Когда солдаты возвращались,

Покончив наконец с войной.

Танцуют дедушки и внучки,

И бабушки, блестя слезой.

Не смыть той памяти могучей,

Она с тобой, она со мной.

Под лампой теплой и уютной,

За круглым праздничным столом

Встаем мы в скорбную минуту,

Со всею Родиной встаем.

Мы повторяем клятву просто:

«Жить без войны, а миру – быть!»

На обелисках наши звезды

Об этом не дают забыть.

Фото Антона Ляпина из архива