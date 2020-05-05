Информационный сервис расскажет о мерах поддержки бизнеса

Правительство Ленинградской области запустило новый информационный портал, на котором предприниматели могут узнать о действующей помощи в непростой эпидемиологической ситуации. Всего в нем 80 способов поддержки, которые сгруппированы по отраслям и сферам деятельности. Через сайт можно узнать о финансовой поддержке, налогах и пр.

Отметим, что благодаря подробной инструкции, можно виртуально подать заявку и дистанционно встать на учет на Бирже труда. Кроме того, открыт доступ к важным документам и электронным сервисам профильных госведомств. Через портал малые и средние предприятия могут оформить субсидию, перейдя в личный кабинет Федеральной налоговой службы. В дальнейшем разработчики портала обещают довести систему до совершенства, когда при вводе данных портал сам будет сообщать о мерах поддержки.

Уже сейчас на сайте можно увидеть информацию о системообразующих компаниях и наиболее пострадавших отраслях экономики. На сайте размещены сведения о решениях правительства , а также отчёт о текущей ситуации с COVID-19, который обновляется, и телефон горячей линии сайта «Стопкоронавирус.рф».

Ирэн Овсепян