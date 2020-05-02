«Тerra inсognita» и земля обетованная Евгения Рыбалтовского

В микрорайоне Бернгардовка города Всеволожска живет и занимается исследованием амфибий хорошо известный в ученых кругах специалист по земноводным Евгений Рыбалтовский.

Евгений Михайлович – один из 12 директоров Всемирной организации «За сохранение амфибий». Именно здесь, на небольшом участке земли, в обыкновенном деревянном доме, находится самая большая в мире коллекция амфибий. Проще говоря – лягушек. Редких, вымирающих и исчезающих с лица земли, единственных в своем роде.

Недавно в социальных сетях появилась новость: Евгений Рыбалтовский написал книгу со странным, на первый взгляд, названием: «Последний ручей кохинхинского дракона». Но едва успеваешь прочесть первые страницы, как все становится на свои места. И даже дракон – не совсем дракон, а редкая ящерица австрало-азиатского региона, которая называется кохинхинская водяная агава. Ее-то и ловил в первобытных лесах, точнее в ручьях, молодой Женя Рыбалтовский. Его, к тому времени уже опытного змеелова, пригласили поучаствовать в первой научной экспедиции Академии зоологического института в первичные леса горного Вьетнама. Всего каких-то 30 лет прошло с тех пор, и книга о невероятных приключениях в мире первозданной природы, в тропических лесах, рядом с первобытными племенами, увидела свет. И вызвала такой огромный интерес у будущих читателей, что первым вопросом к автору был именно этот:

– Евгений Михайлович, известно, что «Планета» издает книги за счет читательских сборов. Они авансом оплачивают издание книги. Чем вы так затронули чувства людей, что у них появилось непреодолимое желание прочитать книгу целиком?

– Я думаю, что всегда часть людей в обществе испытывала интерес к путешествиям и приключениям, к миру живой природы, к животным. Многие с детства «больны» удивительными рассказами о животных Джеральда Даррелла или Сетона-Томпсона, приключениями Тура Хейердала и наших – Бианки, Пескова, Паустовского… Вот и выясняется, что в наше время таких книг не пишут. И я, не хвастаясь, скажу, что те, кто книгу уже прочитал, утверждают, что это интересно. Давайте поверим и Евгении Тимоновой, известнейшей натуралистке, блогеру, и многим-многим другим людям.

– Написано вкусно. Биография у вас пестрая, интереснейшая. А «исходник»-то, как принято говорить у нас, журналистов, – ваша собственная жизнь, многочисленные путешествия.

– На самом деле исходник-то коротенький. Это всего два месяца жизни. Самая первая экспедиция Зоологического музея Академии наук, как уже было сказано, в девственные леса горного Вьетнама. И даже по следам этой первой экспедиции в голове «лежит» уже вторая книга. И «Последний ручей кохинхинского дракона» – всего лишь маленький рассказ про удивительные места вокруг одной маленькой деревни, где мы тогда работали. Мы жили рядышком со стойбищем племени первобытных людей, ходивших еще в набедренных повязках. В качестве оружия у них были лук и стрелы. И вот с ними мы немало пообщались.

Это факт – еще лет 30 назад в лесах горного Вьетнама было немало племен, живших первобытно-общинным строем, если перевести на наш европейский язык. И в книге – наши встречи и с этими племенами, а также с вьетнамцами, с европейцами, забредавшими тогда в эти места. Но главное – это, конечно, животные. Самые разные животные, которыми мы занимались с научной точки зрения и с которыми было связано множество веселых, забавных воспоминаний и приключений.

– А вы в каком качестве были в этой экспедиции?

– Я был к тому времени хорошим ловцом, умеющим работать в лесах. Уже поработал и ветеринаром, и зоотехником в террариуме Ленинградского зоопарка. Это ведь была герпетологическая экспедиция. Ученых интересовал мир земноводных и пресмыкающихся. Змеи, ящерицы, лягушки… И первые три экспедиции в эти места в девяностых годах прошлого столетия открыли что-то около 150 новых видов лягушек, змей и ящериц. Совершенно новых для науки! Можете себе представить?! То есть экспедиции были очень «урожайными» для науки. Печально, но все наши находки ушли в спиртовые коллекции в музеи, и они пошли на службу ученым на описание вида. Потому что нельзя описать вид, не имея в руках заспиртованный экземпляр. И пусть вас это не смущает – это мировая практика.

– Это как раз понятно. Понятно, что для вас эта терра инкогнита, то есть земля неизвестная, стала тогда землей обетованной. А что, сейчас эти девственные леса горного Вьетнама так же полны жизни? И ваши знакомые амфибии и кохинхинский дракон по-прежнему плещутся в ручьях?

– Нет, конечно. Они исчезли. Мы были свидетелями, как начали сжигать эти леса вместе с их обитателями. И я об этом тоже рассказываю – в самом конце, на последней страничке в качестве эпилога. А на месте этих девственных лесов люди посадили кофейные плантации. Человечество, знаете ли, пьет очень много кофе… А те 150 видов, которые мы открыли, остались только в научных описаниях и в спиртовых музейных коллекциях. Отдельные виды сохранили такие энтузиасты, как я, к примеру.

Человечество как-то очень целенаправленно уничтожает мир живой природы. Я до прошлого года был уверен, что на Мадагаскаре сохранилось шесть процентов лесов. А на самом деле – уже только два! На Мадагаскаре, где совершенно удивительный животный мир и мир растений, которого не сохранилось больше нигде!

Но сразу хочу сказать, что книжка не про мораль! Книжка не про то, как все плохо! Книжка написана про интересные приключения. Про то, что животные и люди, живущие в гармонии, – это здорово и интересно, и, как правило, всегда очень смешно.

Например, у меня в голове, как я говорил, уже «крутятся» страницы второй книжки. Там был очень смешной эпизод, произошедший во вьетнамской деревне. Я пообещал жителям деревни небольшую награду, если они мне добудут пару редких лягушек, которые водятся только здесь. Они перекопали все свои поля с маниокой, чтобы найти этих лягушек.

А еще это будет книжка про домашних слонов, про вьетнамское гостеприимство, про лекарство из обезьян, которое варится несколько суток, про пиявок, которые пытались нас заживо съесть в этих водоемах. Про наши веселые и смешные приключения, которые все-таки подразумевают, прежде всего, именно это: пробудить интерес к прекрасному миру, окружающему нас, полюбить его, принять всей душой. Тогда мы и сами станем лучше, и, если уж на то пошло, – у нас возникнет желание встать на защиту этого мира.

Так что в дальнейших моих творческих планах – продолжение путешествий: по Вьетнаму, по Новой Гвинее, где мы с товарищем чудом остались живы в деревне мумий, по Южной Америке, где я некоторое время прожил в деревне индейцев, в 350 километрах от ближайшей дороги в так называемый «цивилизованный мир». Все это было интереснейшим и неповторимым временем моей жизни.

Беседовала Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина из архива