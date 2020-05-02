По области проходят субботники, посвященные Дню Победы

В акции по уборке территорий воинских мемориалов принимают участие волонтеры, сотрудники администраций, а также органов исполнительной власти.

Уже прошли работы по благоустройству территорий в деревне Новолисино Тосненского района на могиле неизвестного летчика и в форте «Красная Горка», где участники акции высадили 20 яблонь. Аналогичные мероприятия проведены и на мемориале «Январский гром» в Ломоносовском районе. Вооруженные граблями и метлами волонтеры привели в порядок прилежащую территорию: убрали мусор, сухую листву и траву, подмели дорожки к постаментам.

Во Всеволожском районе 29 апреля участники акции #субботникиПобеды навели порядок на мемориальном комплексе «Цветок жизни», созданном в память о погибших детях блокадного Ленинграда, а также на других мемориалах Дороги жизни в районе Романовки и Всеволожска.

Основной целью этих мероприятий является не столько очистка мусора, сколько проявление уважения к поколению победителей и сохранение памяти о них в сердцах людей.

Ирэн Овсепян