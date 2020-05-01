Тридцать дней ограничений: в администрации рассказали, как Всеволожский район пережил месяц самоизоляции

«Трудности показали, что в нужный момент мы умеем объединяться»,– сказал в своем видеообращении к жителям района глава администрации Андрей Низовский. В ходе телеэфира он предоставил слово коллегам, которые рассказали, как жил район почти тридцать дней в условиях введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Светлана Хотько, заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район по социальным вопросам:

– На сегодняшний день учащимся школ Всеволожского района выдано более 13 тысяч сухих пайков. Сформирован волонтерский корпус численностью более 100 человек, с помощью которых выдано более 4 тысяч продуктовых наборов нуждающимся. Мы работаем для вас в режиме 24/7 и просим всех беречь себя и своих близких и не добавлять работы врачам.

Александр Трофимов, заместитель главы администрации «Всеволожский муниципальный район» по безопасности:

– В это сложное время подразделения безопасности района продолжают работу. Все службы переведены на повышенный уровень готовности. Так, силами муниципальной безопасности района организовано ежедневное патрулирование в местах массового пребывания людей, в местах, наиболее подверженных совершению правонарушений. Для этих целей были привлечены сотрудники полиции и добровольные народные дружины, в которых состоит 211 человек.

К сожалению, в нашем районе продолжаются нарушения в области экологического законодательства и поэтому, несмотря на карантинные мероприятия, мы ни на один день не прекращали работу нашего экологического патруля. За последнее время было выявлено 47 правонарушений, 43 человека были привлечены к административной ответственности, а штрафстоянка для задержанного транспорта пополнилась 16 единицами техники. Мы будем продолжать эту работу, несмотря ни на какие ограничения, и к окончанию карантина наш район будет чище. Всем здоровья, и не мусорите!

Алексей Кондрашин, заместитель главы МО «Всеволожский муниципальный район» по строительству и ЖКХ:

– Начну с хороших новостей. Ветерану в Колтушах предоставлена отдельная квартира, жителям района выдано 15 субсидий для улучшения жилищных условий, 17 свидетельств на приобретение жилья, предоставлено 16 квартир в рамках программы по переселению из аварийного и ветхого жилья.

Мы не прекращаем работу по строительству социально-значимых объектов – школ и детских садов в Сертолово, Кудрово, Янино, Всеволожске и Колтушах. Кроме того, ежедневно управляющими компаниями обрабатывается более 6 тысяч подъездов.

Для усиления контроля к жителям многоквартирных домов огромная просьба: если у вас не производится уборка и дезинфекция – сообщите мне об этом по телефону 8 813 70 31 946.

Задумайтесь, только в городе Всеволожске ежедневно занято более 600 человек из сферы ЖКХ, которые работают для вас, несмотря ни на что. От себя желаю всем богатырского здоровья и терпения.

Маринэ Тоноян, заместитель главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» по экономике и градостроительству:

– Важная тема – поддержка малого и среднего бизнеса. Сегодня очень тяжело приходится кафе и ресторанам, салонам красоты и парикмахерским, туристическим агентствам, фитнес-центрам, магазинам, которые до сих пор не могут работать. Поэтому наша главная задача – им реально помочь.

На уровне страны, субъекта разработан комплекс мер по поддержке малого и среднего бизнеса, такие же меры разрабатываются и у нас в районе. Прежде всего, я говорю об освобождении от арендной платы за использование муниципального имущества субъектов малого и среднего предпринимательства, которые наиболее пострадали в сложившейся ситуации. Это отсрочка на три месяца по арендным платежам всем субъектам малого и среднего предпринимательства, которые используют наше муниципальное имущество с рассрочкой до конца текущего года, и рассрочка по арендным платежам до 1 октября с рассрочкой платежа до 2023 года субъектам малого и среднего предпринимательства, которые также в наибольшей степени пострадали.

Верю, что сообща мы преодолеем все трудности. Желаю всем финансового здоровья.

Подготовила Светлана Завадская

Фото Антона Крупнова из архива