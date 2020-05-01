Производства по выпуску масок в Ленинградской области продолжат работу в майские праздники

Бесперебойную работу по выпуску средств индивидуальной защиты готовы обеспечить предприятия 47-го региона. Майские праздники им не помеха. Предприниматели отмечают, что и дальше готовы увеличивать производство масок.

– Спрос на респираторы высок, – отмечает директор по производству ООО «Респираторный комплекс» во Всеволожском районе Александр Астахов. -Сегодня мы производим примерно 20 тысяч медицинских респираторов в сутки. Предприятие работает круглосуточно: и день и ночь в две с половиной смены. Только в прошлом году комплекс на 11 процентов увеличил объемы производства, выпустив около 28 млн изделий. Продукция идет на экспорт в страны ЕврАзЭС: Беларусь и Казахстан. За последние месяцы выпуск медицинских масок увеличился в несколько раз.

Продолжают трудиться и на всеволожской фабрике «БТК групп». Здесь планируют за майские праздники выпускать до одной тысячи штук средств индивидуальной защиты в неделю.

Среди других областных производителей, которые не уйдут на выходные, предприятие «Клевер-Про» в Гатчинском районе, фабрика «Комацо» в Тихвине.

Своеобразной Доской почета стал список производителей средств индивидуальной защиты, который опубликован на сайте Министерства промышленности и торговли РФ. В рубрике «Это наши герои» отмечен перечень самых трудолюбивых предпринимателей, которые не ушли на «длинные выходные» и продолжают трудиться.

Не секрет, что на ранней стадии распространения коронавируса многие страны столкнулись с нехваткой средств индивидуальной защиты, спрос на них сильно вырос. Пришлось наращивать объемы производства. К пошиву масок подключились предприятия легкой промышленности, ателье и небольшие компании и непрофильные производства.

В рубрике «Это наши герои» представлено более 50 предприятий из Ленинградской области, среди которых более 20 – это производители из Всеволожского района.

Отметим, что в онлайн-каталоге производителей гигиенических масок, который размещен на сайте Центра развития промышленности Ленинградской области, можно узнать информацию обо всех производителях средств индивидуальной защиты. Всего в перечне 52 компании. Это и микропредприятия, и небольшие ателье, фабрики, предприятия, перепрофилированные на выпуск востребованной продукции.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива