Поддержим образцовый хореографический ансамбль «Надежда» в онлайн-конкурсе!

Танцоры коллектива представляют Всеволожский район в конкурсе «Балтийское созвездие». Танец «Путь-дорожка фронтовая» образцового хореографического ансамбля «Надежда» претендует на победу в онлайн-состязании, которое посвящено 75-летию Великой Победы.

В танцевальном конкурсе принимает участие более 40 коллективов из России и ближнего зарубежья. Победителем станет коллектив, набравший наибольшее количество голосов. Голосование завершится 6 мая в 12.00. Все танцевальные композиции размещены в официальной группе Творческого объединения «Балтийская Жемчужина» «ВКонтакте».

Для того чтобы ваш голос был учен, необходимо поставить галочку в разделе «Публичный опрос».

«Участие в конкурсе, посвященном Дню Победы, позволяет нам еще раз выразить почтение к героям Великой Отечественной войны, к тем, кто воевал, трудился в тылу, совершил свой подвиг на Дороге жизни!», – говорит художественный руководитель ансамбля Наталия Винюкова.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива