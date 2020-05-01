КаУР – на очереди

Во Всеволожском районе есть много исторических объектов, потенциал которых еще не раскрыт. Но мы рады сообщить, что в настоящее время в позитивном ключе решается вопрос о судьбе дотов 22-го Карельского укрепрайона.

Пока в стране самоизоляция, и кто-то не может придумать, чем заняться, заместитель председателя Клуба истории и фортификации Алексей Шварев напряженно работает дома – он составляет пакет необходимых документов в комитет по культуре Ленинградской области.

Напоминаем, что Карельский укрепрайон – это один из участков знаменитой Линии Сталина. В первой половине XX века у военных была мода на инженерные оборонительные сооружения. Срочно возводились во Франции Линия Мажино, в Финляндии – Линия Маннергейма. Так вот советская приграничная линия укреплений по своей мощи была значительно сильнее, чем Линия Маннергейма. Просто до поры до времени говорить об этом в нашей стране не разрешалась, так как ее объекты были засекречены. Линия Сталина шла вдоль границ СССР от Карельского перешейка до Черного моря.

Карельский укрепрайон Линии Сталина начали строить в 1928 году. Так как до советско-финской войны граница СССР проходила по окраинам нашего района, то объекты Карельского укрепрайона сосредоточились в основном во Всеволожском районе. Нельзя забывать, что во время Великой Отечественной войны финны, наступавшие с севера, так и не смогли ее преодолеть. И хотя бои на окраинах Всеволожского района шли горячие, подойти к Неве и сомкнуть кольцо блокады финские войска так и не смогли.

Во второй половине XX века военная техника изменилась, и долговременные фортификационные сооружения утратили актуальность. Тем не менее до 90-х годов они находились на балансе у Министерства обороны. Но потом были оставлены и сейчас выглядят очень плачевно. Некоторые граждане нашего района из-за отсутствия информации путают эти сооружения с Линией Маннергейма и даже рассказывают об этом школьникам. Таким людям мы еще раз хотим напомнить, что Линии Маннергейма во Всеволожском районе никогда не было. Здесь был только КаУР.

В начале XX века сооружения КаУРа стали приносить пользу там, где были хорошие хозяева. Роскошный Историко-культурный комплекс «Линия Сталина» был открыт в 2005 году в Минске. Он напоминает нам о былом величии несуществующей державы. В 2009 году деревне Холматка Островского района Псковской области поисковики открыли музей под открытым небом на большой территории. И туристы охотно группами приезжают в эту деревню, чтобы пройтись по окопам, посетить доты и услышать историю великой инженерной мысли Советского Союза.

На территории Санкт-Петербурга на основе «Линии Сталина» в 2010 году был открыт Музей под открытым небом «Сестрорецкий рубеж», а в 2013 году в Купчино – дот «Рубеж Ижора». Кстати, в Купчино этот музей был создан активистами из Клуба истории и фортификации. Дошла очередь и до нашего района. Дот КаУра у развязки трассы возле поселка Керро был оформлен как мемориал в 2012 году. И сейчас к нему возлагают цветы. На этом поисковики не остановились. Сейчас они своими силами привели в порядок один из дотов Лемболовского БРО. В общем¸ положительный опыт во Всеволожском районе уже есть, теперь надо использовать туристический потенциал других сооружений.

С этой целью Алексей Шварев, начиная с 2016 года, хлопочет о том, чтобы объекты КаУРа получили статус «объектов культурного наследия». Но, к сожалению, долгое время его обращения были как глас вопиющего в пустыне. Так продолжалось до тех пор, пока в 2019 году в комитет по культуре Ленинградской области не пришел новый руководитель. Новый председатель комитета – Владимир Цой – отнесся очень серьезно к предложениям активистов из Клуба истории и фортификации. Это он предложил составить пакет документов для рассмотрения на высшем уровне. Надеемся, что сразу после окончания режима самоизоляции будет решен вопрос о том, чтобы все оставшиеся объекты КаУРа во Всеволожском районе получили статус «объектов культурного наследия».

Как сообщили нашему корреспонденту, во Всеволожском районе первоначально было около 200 таких сооружений (доты, полукапониры, подземные подстанции). К настоящему времени многие из них попали в район частной застройки. Кто-то из частников использовал эти сооружения под фундамент дома, а кто-то – даже под бассейн. Окопы были засыпаны. Но остались нетронутыми еще около 100 сооружений. В 2017 году в СМИ проскочила информация, что доты КаУРа имеют повышенный радиационный фон. Но к 2020 году по распоряжению губернатора Ленинградской области доты были дезактивированы.

– Если все эти доты, капониры, блиндажи будут признаны объектами культурного наследия, то они уже не попадут под застройку, – говорит Алексей Шварев. – Мы их сохраним, а дальше можно будет думать, как их использовать: или в целях патриотического воспитания молодежи, или в целях развития туризма. Мне лично видится, что можно обустроить вдоль объектов КаУРа экологические тропы, потому что все они находятся в лесу, в живописной местности.

Людмила Однобокова