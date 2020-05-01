Жители Всеволожского района смогут присоединиться к акции с хештегом #CадПамятиДома

Запущенная Волонтерами Победы вахта памяти из-за коронавируса подстроилась под новые реалии. Акция в память советских воинов, которые не вернулись с одной из самых кровопролитных войн, продолжается с хештегом #CадПамятиДома.

Теперь в ней могут принять участие и те жители, которые, соблюдая карантин, остаются дома. Любому участнику, смастерившему поделку, сделавшему аппликацию или нарисовавшему дерево, достаточно разместить фото под хэштегом #СадПамятиДома и рассказать свою историю о Великой Отечественной войне.

Как планировали инициаторы акции, по всей России до 22 июня посадят 27 миллионов деревьев. Таким образом участники акции почтят память погибших советстких солдат, поклонятся их героизму и мужеству. Посадить настоящие живые деревья могут те участники, которые проживают в частных домах и на дачах. Для этого достаточно разместить фотографию саженца в социальных сетях, предварительно указав геолокацию.

– Сейчас у нас больше времени и мы готовы принять участие в акции, смастерив поделку, – говорит Алена Кравцова. – Это ведь так интересно, когда всей семьей делаешь что-то своими руками, вспоминаешь и пересказываешь истории своих дедов и прадедов о том, как они приближали День Победы. Думаю, что участие в вахте памяти будет добрым флешмобом, а акция продолжится даже в нынешних условиях.

Ирэн Овсепян