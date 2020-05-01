Ветерану из Колтушей ко Дню Победы вручили ключи от новой квартиры

В канун майских праздников ключи от новой квартиры получила ветеран Великой Отечественной войны, жительница Колтушского сельского поселения Лидия Кирилловна Калинина.

С новосельем и наступающим Днем Победы ветерана поздравили глава администрации Алла Комарницкая и глава МО «Колтушское сельское поселение» Эдуард Чирко. Они также вручили ей памятные подарки и поблагодарили за трудовой подвиг в годы тяжелых для нашей родины испытаний. Руководители поселения зачитали личное поздравление с 75-й годовщиной великой Победы от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Шестнадцатилетней девчонкой Лидия Кирилловна начала свой трудовой путь на оборонных работах в городе Вытегра Вологодской области, рыла окопы. С апреля 1943 года и до самой Победы она трудилась на Ириновском торфопредприятии.

«Мы жили в бараках, работали круглосуточно – 8 часов работы, 8 часов сна, – вспоминает Лидия Кирилловна. – Хлеба нам давали больше, чем ленинградцам, но чувство постоянного голода не отпускало ни днем, ни ночью. И все равно мы не плакали, не унывали и не падали духам – знали, что замерзающий город ждал от нас тепло».

Нуждающейся в улучшении жилья Лидия Кирилловна Калинина была признана 14 января нынешнего года, до этого проживала в собственном доме. Несмотря на свои 95 лет, справлялась по хозяйству сама и даже дрова иногда колола.

В максимально короткие сроки было принято решение о приобретении для ветерана однокомнатной квартиры. Средства на покупку были выделены из резервного фонда бюджетов Ленинградской области и Колтушского муниципалитета. Так как у Лидии Кирилловны нет родственников, переехать в новую квартиру ей помогли сотрудники колтушской администрации.

Подготовила Светлана Завадская