Памятник военным ветеринарам появится в Романовке

Как и вся страна, Всеволожский район Ленинградской области активно готовится к празднованию Дня Великой Победы. В завершающей стадии находятся все запланированные работы по благоустройству и реставрации памятников воинской славы. В ряду этих мероприятий в поселке Романовка ко Дню Победы будет открыта памятная стела военным ветеринарам, служившим на Дороге жизни в годы блокады.

Об идее ее создания рассказал начальник Управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов:

– Память – дело святое. Меня так воспитали. Сама же идея установки памятника возникла еще во время моей работы начальником «Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района».

Как известно, первые обозы с продовольствием, что пошли в ноябре 1941 года по Дороге жизни, были конными. Для перевозок грузов задействовали сотни лошадей. Гужевой транспорт во время войны был незаменим, поскольку техника не везде и не всегда могла пройти из-за сложных погодных условий и бездорожья. На трассе работало несколько ветеринарных лазаретов Ленинградского фронта, в частности в Романовке, в Приютино, в Колтушах, где военные ветеринары оказывали медицинскую помощь животным.

Я и мои коллеги отправили множество запросов в архив Министерства обороны и другие архивы, собирали информацию буквально по крупицам.

Выяснилось, что в 1941 – 1945 годах на территории Всеволожского района дислоцировался на только ветеринарный отдел Ленинградского фронта, но и фронтовые и полевые ветеринарные лазареты: 293 ФВЛ, 411 АВЛ, 444 АВЛ, а также 2149 фронтовой ветеринарный склад. Они обеспечивали деятельность Ленинградского фронта и Дороги жизни.

Во главе ветеринарной службы Ленинградского фронта стоял генерал-лейтенант, профессор Ю.А. Лянда. Начальником ветеринарного отдела 23 армии Ленинградского фронта, который располагался на территории Всеволожского района, был ветеринарный врач, полковник Е.И. Исаков.

Чтобы воплотить идею в жизнь, мы объявили конкурс на эскиз и надпись на памятнике. В итоге было принято решение также разместить на нем стихотворные строчки, посвященные героям.

И, конечно же, мы все будем присутствовать на его открытии, отдавая дань памяти героизму военных ветеринаров. Особо отмечу, что стела изготовлена на средства работников ветеринарной службы Ленинградской области.

О месте расположения памятника нашему корреспонденту рассказал председатель совета депутатов, глава администрации пос. Романовка Сергей Беляков:

– Мы с радостью поддержали идею установки памятника военным ветеринарам в нашем поселении, поскольку именно на нашей земле располагался во время войны и блокады ветеринарный лазарет. Мы выделили земельный участок и всячески содействовали этому благому делу. Это, если угодно, – наш долг и наш праздник!

Владимир Шемшученко