Культура на «дистанционке»: что изменилось в работе ДК

Сложно найти сферу жизни, на которую не повлияла бы пандемия коронавируса. Работникам культуры тоже пришлось приспосабливаться к новым условиям. О том, что изменилось, рассказала специалист по работе с детьми и молодежью Рахьинского ДК Анастасия Гирш.

Очевидно, что от мероприятий в зале ДК пришлось отказаться. Поэтому вся активность была перенесена в интернет. Благо жители поддерживают сотрудников и активно участвуют в онлайн-конкурсах. Анастасия отмечает, что не ожидала такого большого числа конкурсантов. Быть может, сказывается самоизоляция и немалое количество свободного времени. В любом случае, заинтересовать население оказалось не так сложно.

Однако онлайн предполагает несколько иной формат мероприятий, нежели офлайн. Поэтому было решено обратиться к платформе Zoom, которая позволяет проводить видеоконференции. Благодаря этому школа семейного обучения «Стимул», которая раньше проводила занятия на базе ДК, получила возможность взаимодействовать с жителями. Школой было проведено несколько профориентанционных встреч, посвященных парикмахерскому искусству и визажу. «Стимул» нашел специалистов в этой области и попросил их рассказать о тонкостях профессии, а также о том, где можно пройти обучение.

В мае планируется проведение онлайн-дискуссии на тему «Плюсы и минусы дистанционного обучения». Также на следующий месяц запланировано множество мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс песни планируется провести с помощью Zoom, рисунки же предложат загрузить в группу «ВКонтакте». Одним словом, сотрудники ДК нашли выход из положения и сумели адаптироваться к новым условиям. Однако некоторые минусы в этой ситуации все же есть. Анастасия сетует, что к активности невозможно привлечь людей, не владеющих компьютером. К счастью, таких сейчас немного. В целом она считает, что проводить мероприятия онлайн несложно, но в реальной жизни все же больше возможностей для творчества и креатива.

Екатерина Королева

Фото группы «Рахьинский дом культуры» в соцсети «ВКонтакте»