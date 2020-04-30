Всеволожские пожарные отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня, в День пожарной охраны России, на вопросы журналиста Владимира Шемшученко ответил «настоящий полковник», ветеран-«огнеборец» района Валерий Миклин.

– Вы бессменно занимали должность начальника отделения Государственного пожарного надзора Всеволожского района, а впоследствии – должность начальника отряда пожарной охраны Всеволожского района. И сейчас вы продолжаете нести вахту. Какие перемены произошли в работе службы за годы вашей деятельности?

– Всеволожский район всегда был, да и сейчас остается, если можно так выразиться, самым «горючим» районом Ленинградской области: на него приходится около 20% всех пожаров. Я знаю об этом не понаслышке: во-первых, у меня за плечами большой опыт борьбы с пожарами, а во-вторых, я до сих пор – действующий инженер отряда Государственной противопожарной службы Всеволожского района.

Перемены, конечно, есть. Со всей ответственностью заявляю, что в сравнении с 90-ми годами прошлого века, когда в огромном, сложном с точки зрения пожарной безопасности районе, не хватало элементарных средств пожаротушения, специальной техники, одежды, а пожарные рукава были чуть ли не на вес золота, – ситуация изменилась в лучшую сторону.

Начиная с 2000 года, благодаря поддержке руководства администрации района, удалось пополнить парк пожарных автомобилей за счет двух «мерседесов» из Германии и автомобиля «Скания» из Финляндии, который находится в боевом расчете до настоящего времени. И сейчас мы ощущаем большую поддержку со стороны губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и главы администрации района Андрея Низовского.

Достаточно сказать, что недавно были построены две прекрасно оснащенные новые пожарные части: 149-я – в Янино и 150-я – в Кудрово.

– Давайте поговорим о ваших коллегах!

– Я рад и горд тем, что меня все время окружали отличные люди – профессионалы своего дела, служившие и служащие не за страх, а за совесть. Я их по праву называю своими боевыми товарищами, которые и днем и ночью на посту. К примеру, сейчас, когда в Новосергиевке сложилась тяжелая эпидемиологическая обстановка, мои боевые товарищи, свободные от дежурства, активно помогают правоохранительным органам обеспечивать карантинные меры.

И потому, пользуясь случаем, я желаю всем своим друзьям-«огнеборцам» удачи, удачи и еще раз удачи. Ну и, конечно же, чтобы они всегда возвращались со службы живыми и здоровыми к своим семьям.