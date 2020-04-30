Всеволожские аграрии приступили к посевной

Во Всеволожском районе начались весенние полевые работы. С утра до позднего вечера пропадают в поле механизаторы и агрономы. Вести с полей напоминают сводки. Цифры меняются каждый час.

– Основные направления в структуре АПК Всеволожского района занимают животноводство, растениеводство, пищевая и перерабатывающая промышленность, – отметила начальник управления экономики администрации Всеволожского района Инга Маслова. – Агропромышленный комплекс района представлен следующими ведущими сельскохозяйственными предприятиями: ЗАО «Племенной завод Приневское», ООО «СПК Пригородный», ООО «Племенной завод «Бугры», ООО «Спутник». Посевная площадь составляет 11 469 га. В течение последних нескольких лет из-за экономических санкций, работая в режиме импортозамещения, мы наладили выпуск практически всей номенклатуры товаров. Сегодня Россия выстраивает в сфере АПК экспортоориентированное производство.

Как сообщили в администрации района, в конце прошлого года в полку предприятий отрасли АПК прибыло. В район вошел новый производитель по выращиванию овощей закрытого грунта. Это – ООО «Дары Природы» агропромышленного холдинга «Экокультура». Холдинг имеет филиалы не только в Ленинградской, но и в Липецкой, Воронежской и Тульской областях, а также в Ставропольском крае.

Во Всеволожском районе компания на территории в 15 га ежегодно выращивает до 12 500 тонн овощей. Львиная доля производимой продукции – томаты. Выбор культуры не случайный. Эта ниша в Ленинградской области не до конца освоена, и у предпринимателей есть все предпосылки для роста объемов производства.

– Безусловно, залог высокого урожая – хорошая погода, – говорит заместитель генерального директора ЗАО «Племенной завод Приневское» Михаил Романов. – Но не только от солнца, ветра и дождей зависит эффективность нашей работы. К примеру, необходимы семена, техника и хорошие кадры. Поэтому мы держим курс на привлечение профессионалов, развитие семеноводства и стараемся приобретать современное оборудование. К примеру, вот уже третий год надежным помощником нашей посевной стал чудо-агрегат – автоматическая рассадопосадочная машина «Феррари». Произведена она в Италии. Раньше, до покупки этой удивительной машины, мы работали на старой технике, в управлении которой было задействовано 14 человек.

Оснащена машина разными интересными агрегатами, которые значительно облегчают посевную. К примеру, специальный культиватор для прополки позволяет уничтожать сорняки не только между грядками, но и в непосредственной близости с растениями.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина