Шествие «Бессмертного полка» состоится онлайн

9 Мая шествие «Бессмертный полк» пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах г. Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России». Трансляция начнётся в 11.00 по местному времени.

Сейчас создается единая база данных, из которой будет сформирован видеоряд. Каждый может загрузить фотографии своих родных — участников Великой Отечественной войны. Историю о своем солдате можно разместить в социальных сетях с хэштегом #Бессмертныйполкдома.

Для того чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк – онлайн», нужно загрузить фотографию героя и заполнить специальную форму одним из способов:

Портал «Бессмертный полк – онлайн» – https://2020.polkrf.ru/ Портал «Банк памяти» – https://sber9may.ru/ Приложение «Бессмертный полк – онлайн» в Одноклассниках – https://ok.ru/app/immortal-regiment Приложение «Бессмертный полк – онлайн» ВКонтакте

Фото Антона Ляпина из архива