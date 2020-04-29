Строительство поликлиники в Кудрово идет полным ходом

По плану здание должно быть введено в эксплуатацию в середине 2022 года, однако губернатор региона Александр Дрозденко, посещая город с рабочим визитом осенью прошлого года, дал поручение подрядной организации построить этот важный социальный объект как можно быстрее, опережая сроки.

Всего пару месяцев назад строители начали заливать фундамент, а сегодня уже завершают работы по возведению гаража и подвала, причем, для ускорения сроков строительства, подключение инженерных сетей ведется параллельно с проведением монолитных работ.

Будущее здание постепенно обретает формы – формируются перекрытия над первым ярусом, строятся первый и второй этажи.

Строители уже приступили к возведению стен из газобетона. По словам представителя подрядчика, завести гараж под крышу возможно уже в конце весны, а не в августе, как планировалось.

Ускоренных темпов строительства удалось достичь, увеличив численность рабочих и персонала до 60 человек, а также переработав производственный график.

К зиме строители планируют завершить фасад здания и закрыть тепловой контур, а с наступлением холодов заняться прокладкой внутренних сетей и отделкой. К этому же времени должен быть завершен монтаж кровли.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на объекте строго соблюдаются все санитарные предписания – при входе или въезде на стройплощадку всем измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком, персонал работает в респираторах, всем выданы индивидуальные средства защиты, включая санитайзеры.

Здание поликлиники площадью шесть с половиной тысяч квадратных метров рассчитано на 600 посещений в смену. Здесь разместятся пункт скорой помощи на 4 автомобиля, дневной стационар, женская консультация, стоматологические кабинеты, отделения лучевой диагностики и физиотерапии. Также в новой поликлинике будет работать центр амбулаторной хирургии и круглосуточный травмпункт.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы Заневское городское поселение