Кузьмоловское предприятие оказало спонсорскую помощь медицинским работникам
Компания «VATEX» оказала поддержку врачам областных больниц, ежедневно борющимся в период пандемии коронавируса за здоровье пациентов.
24 апреля представители предприятия со словами: «Только общими усилиями мы способны пережить столь тяжелый момент истории и вернуть нашу жизнь в привычное русло», – передали произведенные компанией прозрачные лицевые экраны Кузьмоловской поликлинике и Токсовской межрайонной больнице.
На изготовление средств индивидуальной защиты предприятие направило часть своих производственных мощностей.