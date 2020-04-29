Кузьмоловское предприятие оказало спонсорскую помощь медицинским работникам

Компания «VATEX» оказала поддержку врачам областных больниц, ежедневно борющимся в период пандемии коронавируса за здоровье пациентов.

24 апреля представители предприятия со словами: «Только общими усилиями мы способны пережить столь тяжелый момент истории и вернуть нашу жизнь в привычное русло», – передали произведенные компанией прозрачные лицевые экраны Кузьмоловской поликлинике и Токсовской межрайонной больнице.

На изготовление средств индивидуальной защиты предприятие направило часть своих производственных мощностей.