Как тренируют лошадей в режиме самоизоляции

Каково сейчас лошадкам на самоизоляции? Не скучают ли? – с таким вопросом я обратилась к руководителю Конно-спортивного клуба «Исток», тренеру юношеской сборной России по конным дистанционным пробегам Ольге Ворожцовой.

– Клуб «Исток» базируется во Всеволожском районе возле поселка Ясно-Янино. Он был организован в 2005 году, а в 2007-м здесь в числе первых в России (после долгого перерыва) стали проводить дистанционные пробеги на лошадях. Во всем мире конные пробеги проходят на дистанциях 30 – 40, 80 – 90, 120, а иногда и 160 километров. При этом лошадь участвует в соревновании до того момента, пока ее физическое состояние не вызывает тревоги.

Для дистанционных пробегов нужны особо выносливые, крепкие лошади. И наш клуб «Исток» упорно доказывает, что русские отечественные породы лошадей подходят для этого как нельзя лучше. Тренировки здесь проходят на конях буденновской и терской пород. А с недавних пор на базе клуба тренируется юношеская сборная России. И очень важно, чтобы кони находились в прекрасной спортивной форме:

– Слава Богу, что сельское хозяйство в нашей стране не ушло на самоизоляцию, – ответила на мой вопрос Ольга Анатольевна. – Все кормобазы работают, у наших питомцев есть в достатке овес. Они сейчас находятся на выпасе на пастбище, набираются сил. Тренировки юных спортсменов не проводятся, но лошадям нужна ежедневная нагрузка на мышцы. Поэтому к лошадям каждый день приезжают тренеры и проводят свои занятия. Нет, наши кони не скучают.

Напоминаем, что в 2019 году на чемпионате мира по конным пробегам среди юношей и юниоров команда России попала в десятку сильнейших и завоевала 9-е место. А вот 2020 год начался для всадников неудачно: некоторые пробеги, которые традиционно проводит клуб «Исток», в январе-феврале не состоялись из-за аномально теплой погоды. Снег стремительно таял, дорожки были мокрыми, а это представляло опасность и для коней, и для всадников.

После этого из-за коронавируса были отменены: чемпионат мира для взрослых, который был запланирован в Италии, и чемпионат мира для юношей в Испании. Сейчас неизвестно, что будет со всероссийскими соревнованиями, ведь по календарному плану в апреле должны были проходить чемпионат и первенство России, а это время уже ушло. Успеют ли юные спортсмены наверстать упущенное к концу лета?

– Члены юношеской сборной России переживают, что в этом году спортивный сезон оказался сорванным? – спрашиваю я.

– Спортсмены – это народ, который всегда настроен оптимистично. Мы стараемся всякую ситуацию использовать с пользой для себя. Они настроены так, что иногда даже хорошо сделать паузу, чтобы накопить сил для следующего броска.

Людмила Однобокова