Губернатор рассказал о безопасности в праздничные дни мая, режиме самоизоляции и дезинфекции в магазинах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 28 апреля в своем Instagram-аккаунте сообщил жителям региона о том, что на майских праздниках в регионе не планируется усиление контрольных мероприятий.

Губернатор подчеркнул, что в регионе не вводятся пропуска, передвижение на дачи или домой будет свободным. Отдельные карантинные мероприятия коснутся только тех населенных пунктов региона, где сложилась опасная эпидемиологическая ситуация.

Дезинфекционные мероприятия 30 апреля с 16.00 до 22.00 будут проводиться только в продовольственных магазинах вдоль федеральных и региональных трасс. Речь идет о торговых точках в 54 населенных пунктах:

Сельцо, Зимитицы, Кикерино, Калитино, Волхов, Колчаново, Паша, Кисельня, Мурино, Новое Девяткино, Колтуши, Сертолово, поселок имени Морозова, Поляны, Кирпичное, Рощино, Первомайское, Гатчина, Сиверский, Вырица, Елизаветино, Мины, Кингисепп, Ополье, Кусино, Кировск, Мга, Приладожский, Шум, Новоселье, Виллози, Лебяжье, Кипень, Гостилицы, Луга, Заклинье, Ям-Тесово, Оредеж, Ретюнь, Подпорожье, Сосново, Приозерск, поселок ж/д станции Лосево, Сланцы, Черновское, Выскатка, Сосновый Бор, Тосно, Никольское, Любань, Тельмана, Форносово, Ям-Ижора, поселок Ульяновка.

В остальные же дни, кроме 30 апреля, режим работы магазинов в этих населенных пунктах останется без изменений.

«Режим самоизоляции и нерабочих дней действует до 11 мая. Берегите себя и близких, будьте здоровы», – пожелал Александр Дрозденко жителям региона.