Глава администрации осмотрел проблемные дороги

Андрей Низовский отреагировал на обращения жителей, которые неоднократно жаловались на плохое состояние дороги, ведущей из Всеволожска в Петербург через бывший Ржевский аэродром.

Руководитель района 28 апреля проехал по этой дороге и отметил на своей страничке «ВКонтакте», что «есть несколько мест, действительно превращенных в несанкционированные свалки и одно – в свалку «образцово-показательную».

Андрей Низовский объяснил, что эти участки либо находятся в частной собственности, либо относятся к землям Лесфонда, поэтому тратить бюджетные средства на уборку названных территорий администрация не имеет права. По «Соглашению об организации деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны деятельности «Ленинградская область» от 24 апреля 2018 года ликвидация свалок является обязанностью Регионального оператора, которому будет направлено соответствующее уведомление.

Кроме того, Андрей Низовский сообщил, что со строительством нового квартала со стороны Петербурга, около бывшего Ржевского аэродрома, старая дорога просто исчезнет. «Зато появится съезд с КАД, так необходимый жителям Всеволожска. Вот тогда и придет время строить новую, современную, удобную дорогу».

Что касается участка дороги, проходящей через Всеволожское кладбище, то глава администрации «уже дал поручение руководителю муниципального учреждения, ответственного за его содержание, рассмотреть возможность восстановления подъездов в рамках благоустройства территории».

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»