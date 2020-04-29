В Кузьмоловском скоро начнется строительство парка

В администрации Кузьмоловского городского поселения 28 апреля состоялось итоговое согласование работ с ресурсоснабжающими организациями относительно коммуникаций, проложенных на территории, подлежащей благоустройству. Очень важно, что в ходе осуществления запланированных мероприятий природный ландшафт не пострадает.

Большая общественная территория вдоль домов 7, 9 и 11 по улице Строителей будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кузьмоловском городском поселении в текущем году.

В проекте предусмотрены обустройство пешеходных дорожек с освещением, установка качелей и садово-парковых скамеек для отдыха. На входе в парк со стороны улицы Железнодорожной будет установлен уникальный арт-объект, напоминающий дракона, изображенного на гербе поселения.

По просьбам молодежи предусмотрено место активного отдыха – скейт-парк, оснащенный современным оборудованием для выполнения трюков.

Работы начнутся, по сообщению администрации поселения, в ближайшее время. Контракт с подрядчиком подписан, осуществляется закупка необходимого оборудования.

Фото пресс-службы Кузьмоловского городского поселения