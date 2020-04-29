Военный самолет Пе-2 занял место на территории «Дома авиаторов»

Сегодня, 29 мая, состоялось важное событие в жизни музея «Дом авиаторов». Рабочая комиссия подписала акт о приемке самолета, который установлен на площадке во дворе учреждения.

Это – точный полноразмерный макет Пе-2, о котором многие наши современники знают по фильму «Хроника пикирующего бомбардировщика». На сегодня все работы по сборке и монтажу закончены. А будущим посетителям музея следует иметь в виду, что при создании макета были использованы некоторые подлинные детали от настоящих боевых машин. Это, например, приборы на приборной доске, шасси, одна из лопастей. В ближайшее время на Пе-2 будет установлена также настоящая пушка-пулемет. А в дальнейшем планируется подсветка, которая будет украшать этот памятник по вечерам.

Бомбардировщик Пе-2, или, как его в народе шутя называли, «пешка», был разработан в конструкторском бюро В.М. Петлякова. Во время войны он применялся для бомбометания по точечным целям с горизонтального полета или с пологого пикирования. В экипаж обычно входило три человека: пилот – командир экипажа, штурман – бомбардир и стрелок-радист.

В 1941-1945 годах это был один из самых массовых бомбардировщиков советского производства (всего было выпущено 1150 штук). На Ленинградском фронте пикирующие Пе-2 впервые появились в декабре 1941 года после освобождения Тихвина. А впоследствии они полностью заменили скоростные бомбардировщики СБ, которые применялись до этого. Начиная с февраля 1942 года, на Дороге жизни на этих летающих машинах воевал 34-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк. Из известных пилотов мы можем назвать Героя Советского Союза Василия Николаевича Гречишкина, который служил командиром эскадрильи в 34-м гвардейском бап. Гвардии майор Г.В. Гречишкин на бомбардировщике Пе-2 совершил 46 боевых вылетов…

Но после того как главные работы на самолете завершены, сотрудники «Дома авиаторов» не успокаиваются. Теперь они начинают установку стелы, посвященной подвигу летчиков, защищавших Ленинград. Первая попытка водрузить эту стелу во дворе музея уже предпринималась, но по техническим причинам ее пришлось демонтировать. После устранения недостатков стела готова к монтажу. И, как сообщил нашему корреспонденту директор Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Юрий Маркович Щеглов, он надеется, что 8 мая мы сможем полюбоваться этим памятником во всей его красе.

Людмила Однобокова

Фото из архива «Дома авиаторов»

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