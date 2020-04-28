Пять детских лагерей планируют открыть первую смену в июне

Вирус не должен помешать летнему отдыху детей. В Ленинградской области в июле планируется открытие детских оздоровительных лагерей.

«Срывать летнюю оздоровительную кампанию мы не будем. Лучше, чтобы дети были под организованным присмотром, – заявил на совещании с главами муниципальных образований губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Нам нужно за май серьезно подготовиться, принять правильные, последовательные шаги, чтобы не допустить занос коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах».

Глава региона также дал поручение председателю комитета по здравоохранению обеспечить быстрое прохождение тестирования на коронавирус. Это, конечно, касается не только детей, но и всего персонала лагерей.

В июне, по предложению комитета общего и профессионального образования, в пяти государственных лагерях: ДОЛ «Россонь», ДОЛ «Маяк», ДОЛ «Березняки», ДОЛ «Восток» и ДОЛ «Орион» – будет организован отдых детей-сирот, которые воспитываются в ресурсных центрах. Также рассматривается возможность организованного отдыха в июне для детей врачей.

На летнюю оздоровительную кампанию 2020 года из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований планируется выделить более 886 млн рублей. Расчетная стоимость путевки этого года составляет 23 625 рублей.