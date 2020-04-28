График приема граждан в многофункциональных центрах 47-го региона изменится. Как сообщили в пресс-службе МФЦ «Мои документы» Ленинградской области, в связи с Праздником весны и труда и Днем Победы оказывать социальные услуги по предварительной записи будут в следующем режиме:

Центры «Мои Документы», кроме отдела «Колтуши»:

○ 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на 1 час (с 09.00 до 20.00);

○ 1 и 9 мая – выходные праздничные дни;

○ с 2 и с 10 мая центры госуслуг начнут работать в обычном режиме.

МФЦ «Колтуши»:

○ 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на 1 час (с 11.00 до 19.00);

○ 1 – 5 мая, 9 – 11 мая – выходные праздничные дни;

○ с 6 и с 12 мая центр начнет работать в обычном режиме.

Офисы «МФЦ для бизнеса»:

○ 30 апреля и 8 мая рабочий день сократится на 1 час (с 9.00 до 17.00);

○ 1 – 5 мая, 9 – 11 мая – выходные праздничные дни;

○ с 6 и с 12 мая бизнес-офисы начнут работать в обычном режиме.

Записаться на прием или выдачу документов можно онлайн через сайт mfc47.ru или по телефону филиала. Свои вопросы граждане могут задать по телефону Единой справочной службы 8 800 500-00-47, а также написав сообщение официальные соцсети МФЦ в Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Напомним, что услуги можно получить в электронном виде с помощью порталов госуслуг gosuslugi.ru и gu.lenobl.ru