Дорога к Хиттолово станет безопасней

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начинается укладка нового асфальта на подъезде к деревне Хиттолово Лесколовского сельского поселения. Дорожникам предстоит выполнить работы по замене старого асфальта, ремонту водопропускных труб, укреплению обочин и установке дорожных знаков на трехкилометровом участке региональной дороги.

Контролировать работы будет заказчик – ГКУ «Ленавтодор». Новое покрытие в специализированной лаборатории проверят на плотность, водонасыщение, ровность и коэффициент сцепления.

В нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области включен ремонт восьми участков региональных магистралей, в этом списке: Дорога жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовское шоссе и подъезд к деревне Хиттолово.