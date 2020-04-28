Для жителей района сформирована новая партия продуктовых наборов

По инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области, члена Президиума регионального политсовета Партии «Единая Россия» Саяда Алиева сформирована вторая очередь из 50-ти продуктовых наборов для жителей Всеволожского района, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что 18 апреля первые 120 семей были обеспечены наборами, в которых есть все самое необходимое: молоко натуральное и сгущённое, масло, крупа рисовая и гречневая, мука, консервы рыбные и мясные, макаронные изделия, шоколад, чай, сахар. В первую очередь помощь получили семьи с детьми, родители которых потеряли работу.