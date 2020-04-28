В числе пострадавших от укусов клещей немало жителей Всеволожского района

К 27 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 215 жителей, в том числе 76 детей, пострадавших от клещей. По понятным причинам, это ниже средних многолетних уровней. Укусы клещей зарегистрированы в 17 районах области, но больше всего – в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском, Тихвинском и Подпорожском районах.

Только с 21 по 27 апреля зарегистрировано 77 пострадавших, из них – 30 детей. По итогам исследования, в снятых клещах обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Соблюдение режима самоизоляции позволит избежать присасываний клещей.

Исследования клещей проводятся в Центре гигиены и эпидемиологии по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, ст. метро «Елизаровская» (вход с торца здания по улице Пинегина). Контактные телефоны: 8 (812) 448-12-31. Часы работы в будние дни с 09.15 до 17.00; в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00. Результаты лабораторных исследований клеща можно получить, позвонив с телефона, указанного в направлении на исследование.

Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита проводится в случае, если в снятом клеще обнаружен возбудитель, не позднее 3-х суток от момента укуса клеща. По инициативе Управления в медицинских организациях Ленинградской области возобновляется работа по проведению прививок, в т.ч. против клещевого вирусного энцефалита.