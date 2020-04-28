Всеволожский район лидирует по количеству нарушителей режима самоизоляции

Ограничительные меры, введенные в связи распространением вирусной инфекции ковид-19, никому не по душе, но большинство людей понимает: это необходимо для предотвращения вспышек заболеваний. Однако немало и тех, кому не только не жаль собственного здоровья и здоровья своих близких, но и закон не писан.

По данным на понедельник, 27 апреля, за пренебрежение режимом самоизоляции в отношении жителей Ленинградской области составлено 62 протокола об административном правонарушении.

По статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» составлено 76 протоколов, и 468 административных дел возбуждено в отношении нарушителей законодательства по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Кроме того, в Ленинградской области открыты два уголовных дела по статьям «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан» и «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Всеволожский район держит здесь печальную пальму первенства: большинство административных протоколов составлено на его территории, что, в общем, не удивительно – это самый большой и самый густонаселенный район в Российской Федерации.

Причинами, побудившими нарушить режим самоизоляции, люди чаще всего называли желание встретиться с друзьями и посетить весенний лес.

Лада Крымова