Андрей Низовский встретился с главой Новодевяткинского поселения

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский посетил 27 апреля Новодевяткинское поселение, где вводится усиленный противоэпидемический режим.

С главой муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Дмитрием Майоровым он обсудил меры по организации контроля, патрулированию торговых объектов.

Андрей Низовский также побывал на строительной площадке нового Дома культуры и осмотрел территорию у школы № 1, где планируется изменить схему движения транспорта, благоустроить территорию. Оба эти проекта качественно изменят облик целого квартала возле улицы Школьной.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»