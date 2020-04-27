Жителя Мурино оштрафовали за шутку в интернете

На значительную сумму оштрафован житель города Мурино за размещенный в одном из пабликов в социальных сетях пост, содержащий неуместную в нынешнее время шутку, касающуюся Росгвардии.

Шутника вычислили моментально. Соответствующие органы оценили юмор интернет-пользователя в 15 тысяч рублей штрафа. В рамках административного производства была применена статья Федерального закона 31-03, предусматривающая наказание в виде штрафа до полутора миллиона рублей «за распространение фейковой информации». Так что правоохранители к муринскому шутнику были еще снисходительны. К слову, создание и распространение в сети фейков и недостоверной информации на тему коронавируса наказывается не только рублем, но и привлечением к уголовной ответственности.

Стражи порядка теперь периодически проводят рейды по всемирной паутине и ловят онлайн-нарушителей.

Подготовила Светлана Завадская