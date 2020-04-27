Дистанционное обучение: благо или напасть?

Этой весной школьники перешли на дистанционное обучение и жизнь ребят круто изменилась. Однако учеба продолжается, а старшеклассников впереди все еще ждут экзамены. Так что расслабляться не приходится. Мы решили побеседовать с подростками и узнать, легко ли они адаптировались к такому формату получения знаний.

Ученик 11-го класса Всеволожской школы № 2 Руслан Оськин считает, что главный плюс дистанционного обучения – свободный график. Теперь он сам продумывает свой распорядок дня, отводя в нем время для выполнения заданий. Конечно, и без минусов не обошлось. К ним Руслан относит необходимость долгое время находиться за компьютером, что дает немалую нагрузку на зрение. К тому же изучать материал теперь приходится самостоятельно. Перемены, вызванные коронавирусом, молодого человека совсем не радуют. И дело тут не только в дистанционном способе обучения – все из-за того, что вирус поставил под угрозу проведение Последнего звонка и Выпускного вечера. Кроме того, Руслан не может видеться с одноклассниками, а также осуществлять волонтерскую деятельность в рамках объединения «Формула добра», руководителем которого он является.

Девятиклассник из ЦО «Кудрово» Глеб Булгаков тоже не слишком рад, что учиться теперь придется дистанционно. Конечно, он отмечает, что отпала необходимость добираться до школы, а это экономит время. Но на этом плюсы заканчиваются. Глеб рассказывает, что кое-что ребята изучают сами с помощью материалов, которые им отправляют преподаватели. Также занятия проводятся в формате видеоконференции. Таких видеоуроков может быть не более трех в день. Глеб делится, что ему очень не хватает живого общения. Поэтому, находясь в самоизоляции, он немного загрустил.

Как бы там ни было, старшеклассникам проще адаптироваться к онлайн-занятиям. А легко ли малышам и их родителям? Мы решили побеседовать с Еленой Папуцкой. Ее дочь Полина – ученица третьего класса Всеволожской школы № 2. Сейчас она дистанционно обучается не только в общеобразовательной, но и в музыкальной школе. По словам Елены, нагрузка в музыкальной школе стала больше, ведь детям и родителям приходится самостоятельно прорабатывать многие моменты, записывать видеоматериалы. Большим плюсом Елена считает экономию свободного времени и отсутствие суеты. Ведь теперь нет необходимости лично присутствовать на уроках, а для того, чтобы выполнить задания, достаточно просто включить компьютер. Из минусов же отмечает отсутствие живого общения.

Очевидно, что дистанционное обучение является единственным выходом в сложившейся ситуации. Поэтому приходится мириться со всеми его минусами.

Екатерина Королева

Фото Антона Ляпина из архива